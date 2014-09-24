Боевики похитили более 200 машин во время оккупации Славянска

Набирать обороты «автоворы» начали еще в мае, когда Славянск находился под контролем боевиков.

Об этом сообщила и. о. помощника начальника Славянского горотдела по связям с общественностью Мария Тюрина, сообщает Славгород.

Заявления, которые поступали в горотдел, преимущественно начинались так: "Неизвестные в камуфляжной форме, в масках, под угрозой применения оружия завладели транспортным средством".

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Захват автомобилей происходили в основном на предприятиях, учреждениях различных форм собственности и рядовых граждан.

Спросом пользовались грузопассажирские автомобили.

На сегодняшний день работники милиции Славянского горотдела вернули законным владельцам более 30 автомобилей, 15 из них - за последний месяц.