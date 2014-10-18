Мэр Мариуполя передал военнослужащим первую партию зимней верхней одежды

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского городского совета, 111 теплых зимних курток, приобретенных в Харькове, Запорожье и Николаеве Хотлубей передал сегодня, 17 октября, в городском ДК «Молодежный», и эти теплые вещи скоро будут розданы бойцам, обороняющим Мариуполь. Вторая партия курток, которую приобрели в Виннице, поступит в Мариуполь уже 18 октября и так же будет немедленно передана военным

Хотлубей рассказал, что в связи с военными действиями в Украине образовался дефицит не только военной одежды, но и камуфлированной ткани. Именно поэтому идея пошить куртки в Мариуполе оказалось трудновыполнимой. Он отметил, что просьбу снабдить военнослужащих теплой одеждой озвучил штаб АТО.

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Понимая, что речь идет о защитниках города, городской голова поставил задачу проработать все возможные варианты с приобретением готовых курток военного образца. Таким образом, одежду покупали у украинских производителей, чьи производственные мощности расположены в четырех городах, стоимость курток варьируется от 300 до 385 грн в зависимости от модификации и производителя.

Передавая военнослужащим зимнюю одежду отличного качества, Хотлубей подчеркнул, что приобретена она была за счет средств местного бюджета в рамках суммы, выделенной для помощи военным решением сентябрьской сессии горсовета. Он пообещал, что в самое ближайшее время будет выполнена еще одна просьба штаба АТО – для защитников города приобретут резиновые сапоги и непромокаемые плащи.