В "ДНР" создано подразделение "информационно-психологической войны" - ИС

Основной задачей структуры является работа с населением территорий, подконтрольных Киеву, в первую очередь - в Луганской и Донецкой областях, сообщил координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук.

По его словам, в самой «ДНР» отмечается усиление конфликтов между различными группировками террористов.

Читайте такжеВ Антраците террористы ищут украинских партизан - "Права справа""Руководство «ДНР» пытается бороться с массовыми фактами перестрелок между отдельными группами боевиков в ходе выяснения отношений. На совещании по этому вопросу т.н. «премьер-министр ДНР» А.Захарченко резко раскритиковал руководство отдельных террористических групп и пообещал принять самые жесткие меры против инициаторов вооруженных столкновений", - пишет Тымчук.

В особенности, по его данным, обострился конфликт между командованием «бригады «Призрак» (командир - А.Мозговой) и бандформированием «Заря» (командир – А.Патрушев, ранее – И.Плотницкий). При этом "Призрак" усилили переданные из России техника и боевики.