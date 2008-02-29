Мороз, эсдеки и Витренко поняли, что в одиночку не прорвутся?

Комментируя заявление СПУ о намерениях сотрудничать с СДПУ(о) директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эксклюзивном интервью УНИАН сказал: «Если еще год назад Мороза ни в жизнь бы не заставили прийти на Франко 18, чтобы поговорить с СДПУ(о), то сейчас он приходит туда. Не они к нему, он туда пришел. Сидят, разговаривают, координируют там что-то… Ну понимают, что место есть, а серьезной политической силы, которая могла бы предъявить себя на следующих выборах не видно. Начинается процесс… И уникальность ситуации в том, что впервые за всю новую политическую историю Украины за одним столом сидели (я там не был, мне рассказывали) люди, которые за одним столом раньше вообще не могли сидеть. Там сидели Витренко и заместитель Мороза. Это ж фантастика! Они не просто сидели, они спокойно разговаривали. Никаких истерик! Никаких врагов народа и так далее».

«Это уже качественное изменение ситуации, как следствие кризиса, - считает эксперт, - То есть они начинают разговаривать. А кроме круглых столов в центре, они провели десятки круглых столов в регионах. И везде выступили региональные активисты. И все они понимают, что поодиночке не прорвешься. Надо как-то координировать усилия. И они начинают вырабатывать собственную философию, левую или левоцентристскую, если угодно, социал-демократическую, украинского движения».

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