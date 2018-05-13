Михаил Погребинский: Балога все понимает и дурит бедного Виктора Андреевича…

Как сообщал УНИАН, Соцпартия в лице лидера Александра Мороза заявила о намерениях сотрудничать с СДПУ(о). 25 февраля в офисе СДПУ(о) состоялся Координационный совет левых сил.

С просьбой прокомментировать обозначившееся движение в лагере левых УНИАН обратился к Михаилу Погребинскому, директору Киевского центра политических исследований и конфликтологии, многолетнему непубличному советнику СДПУ(о), одному из главных разработчиков отечественной социал-демократической идеологии, последовательному противнику Ющенко, сейчас замеченному в толерантном отношении к Тимошенко...

Михаил Борисович, каковы причины того, что левые силы оказались в таком плачевном состоянии?

Если мы говорим о левом движении в Украине вообще, то есть короткая история, которую можно начинать с 2002 года. В 2002 году в парламент прошли три левые партии, с учетом тех, кто не попал в ВР, это 39 процентов голосов избирателей. А если отойти еще на три-четыре года назад, то и тогда примерно сорок процентов голосовало за левых. Симоненко на выборах 1999 года получил около сорока процентов. И это более-менее понятно, поскольку они были тогда единственной оппозиционной силой по отношению к власти. А страна переживала экономический кризис, тяжелое социальное положение и тема как бы «сопротивления этому несправедливому режиму», который устанавливался в это время, была монополизирована левыми силами. В 2002 году начались акции «Украина без Кучмы», появилась как бы новая оппозиция. В этой новой оппозиции главную скрипку играли национально ориентированные, националистические силы, другие были просто с ними в компании. Например, Мороз. Экономическая ситуация хоть и медленно, но начала исправляться. С кампанией «Украина без Кучмы» и дальнейшим переходом в оппозицию Ющенко и Тимошенко образовалась новая оппозиционная линия украинской политики. И эта новая оппозиционная линия движения к 2004 году стала становиться главной оппонирующей силой власти. Поэтому всякого рода «недовольствие», которое раньше концентрировалось вокруг левых сил, теперь стало концентрироваться вокруг этих, тем более, что эти имели харизматических лидеров. В итоге за пять лет с 2002 по 2007 год левые политические партии потеряли десять миллионов избирателей. Если в 2002 году они получили почти сорок процентов голосов, то на внеочередных парламентских выборах 2007 года - около десяти процентов. А в парламент прошла всего только одна Коммунистическая партия. Вот с этого момента можно рассматривать ситуацию, в которой сейчас оказались левые силы. Потерять за пять лет 10 миллионов избирателей - что тут еще скажешь... На самом деле огромное количество людей озабочено своим социальным положением и тем, что у нас количество бедных все еще очень большое. И огромная разница между бедными и богатыми. И что получилось? Лозунги социальной справедливости коньюктурно у нас на самом деле используются политическими силами, которым на самом деле это не должно быть свойственно. Поскольку…

Нельзя одновременно отстаивать норму прибыли и усиление социального пакета…

Партия Регионов явно партия крупного капитала. Тимошенко - лидер с явными признаками левого популизма, с явными желаниями нравиться бедным. И несмотря на то, что сама она - бывший олигарх, но политик с сильными антиолигархическим внутренним запалом. В то же время в ее партии масса олигархов. И партия никак не смотрится, как левая. Но то, что БЮТ сейчас сделал выбор, решив, что они идут в правую, Народную Европейскую партию, это трагическая ошибка Тимошенко. Я считаю, что она была самым подходящим харизматическим лидером для левоцентристского движения. Грубо говоря, она должна была в конечном счете представить этот левоцентристский спектр. Олигархи, которые там у нее работают, ее саму придавить не могли. У нее достаточно собственной харизмы, чтобы держать их в узде. Такого нет в Партии Регионов и такого тем более нет в партии Ющенко. Он собирает за столом всех олигархов и сажает во главе угла свою дочку. Сейчас он выглядит как стопроцентный представитель олигархии.

Но, возвращаясь к Тимошенко … Левые - в глубоком кризисе. А Тимошенко, единственный кандидат, способный представить левую силу, уходит оттуда. Значит, образуется место. И вот в этом образовавшемся месте начинается некое бурление. Если еще год назад Мороза ни в жизнь бы не заставили прийти на Франко 18, чтобы поговорить с СДПУ(о), то сейчас он приходит туда. Не они к нему, он туда пришел. Сидят, разговаривают, координируют там что-то… Ну понимают, что место есть, а серьезной политической силы, которая могла бы предъявить себя на следующих выборах не видно. Начинается процесс. Как бы по-взрослому начинается, они устроили несколько круглых столов, где были все, кто хочет называть себя левыми или лево-центристами. И уникальность ситуации в том, что впервые за всю новую политическую историю Украины за одним столом сидели (я там не был, мне рассказывали) люди, которые за одним столом раньше вообще не могли сидеть. Там сидели Витренко и заместитель Мороза. Это ж фантастика! Они не просто сидели, они спокойно разговаривали. Никаких истерик! Никаких врагов народа и так далее. Это уже качественное изменение ситуации, как следствие кризиса. То есть они начинают разговаривать. А кроме круглых столов в центре, они провели десятки круглых столов в регионах. И везде выступили региональные активисты. И все они понимают, что поодиночке не прорвешься. Надо как-то координировать усилия. И они начинают вырабатывать собственную философию, левую или левоцентристскую, если угодно, социал-демократическую, украинского движения.

Есть о чем поговорить…

Безусловно. Потому что растет социальное недовольство. На этом фоне есть потенциальный электорат левых. Но раньше левые главным образом акцентировали свою политическую активность на лозунгах, которые можно было назвать пророссийскими. Русский язык, антиНАТО, защита Правословия. Они позиционировались как такая левоватая сила с акцентом на пророссийскость. Сейчас понятно, что надо определяться по-новому, тем более, что место освободилось. Раз Юля уходит, и если два года не будет парламентских выборов... А уж если она станет Президентом, то что она станет левым Президентом? Нет, конечно. Тогда вообще поле свободно. Можно ли сказать, что правительство Тимошенко левое? Многие говорят, левая популистка, деньги раздает… Но на самом деле правительство нельзя назвать левым. В сегодняшней деятельности у нее наряду с левыми шагами, которые вполне можно интерпретировать как попытки усилить свою электоральную позицию, видна отчетливая правая идеология по целому ряду других направлений. Но она себя четко не идентифицировала с Западом или Востоком. Она не Ющенко, который только и делает, что басни про историю рассказывает. Юля, если что-то и говорит, то это не выглядит критически неприемлимым для Востока. Итак, если есть время (до выборов) и место (электоральная ниша левых), то так не бывает, чтобы что-то не произошло. Да, получить сорок процентов левые уже не смогут. Но двадцать смогут. Нужен лидер, команда, продуманная актуальная идеология, которая бы не заканчивалась лозунгами антиНАТО, русский язык, дружба с Россией, православная церковь. Политический процесс, как бы не путался в лабиринтах амбиций наших политиков, рано или поздно выйдет на такую линию, когда дружба с Россией, нейтралитет будут свойственні большинству влиятельных политических игроков. Попытка цивилизационно перенести Украину на Запад не получиться, на это нужно очень много лет.

Это означает, что нужно вернуться к идеологии социальной справедливости. Мне кажется, что приоритетной задачей социальной справедливости является реформа здравоохранения. Левые ничего об этом не говорят. У нас катастрофическое положение необеспеченных людей. Они не могут ни лечиться, ни диагностироваться. Нам нужно удесятеренное финансирование этих вещей. Конечно, выплаты Сбербанка - это полная чепуха. Лучше бы на эти деньги создать десять региональных центров диагностики по Украине. Вместо того, чтобы бедные люди могли поставить диагноз и начать лечение, она занимается раздачей и это полная чепуха… Но где же левый голос? Они о чем угодно говорят. Речь идет даже не о реформе здравоохранения, речь идет о программе здоровья нации. Это и экология, и вода, и предотвращение эпидемий. Как ни смешно, кое-какими вещами олигархи занимаются. Я бы сказал так, левые к этому придут. Им помогут. Я помогу, если ко мне обратятся. Нужна левая программа. Для левоцентристской объединенной политической силы.

Виктор Владимирович Медведчук - в подполье, харизматических лидеров нет у них нет…

Насколько я понимаю, у него нет планов возвращаться в политику вот в таком формате. Но СДПУ(о) может выжить в дальнейшем в некотором большом союзе. У них есть инфраструктура, есть опыт, есть этот толковый парень Юрий Загородний (лидер СДПУ(о), который этим занимается.

Сейчас в данный момент соревноваться харизмой с Юлей – нереально. От этого надо отказаться. Должна быть команда, которая четко задекларирует свою идеологию. Потом она скажет, что мы не суперлидеры, и не собираемся друг друга подавлять. Мы будем работать над этим, этим и этим, и их поддержит часть населения. На ближайших выборах, если они правильно проведут кампанию, они получат 10-12 процентов. Их игра, как по мне, - спасение здоровья нации. Даже мелкий бизнесмен или служащий, который получает 500-600 долларов, может купить автомобиль, но он не сможет сделать операцию. Если заболеет, то не сможет покупать лекарства.

Вы верите, что Витренко сможет уступить первый номер в условном объединенном списке левых?

Либо она умерит свои амбиции и войдет в общий круг левых, либо исчезнет. Она не примет ту философию, о которой я говорил. Но либо она устраивается в какой-то нише внутри объединенной левой силы, либо принимает правила левого центра и внутри занимает более решительную позицию, либо не участвует. Пусть она отстаивает радикальные взгляды, но внутри партии.

Кто еще может стать членом будущего социал-демократического блока?

Есть СДПУ(о) с ее разветвленной структурой, Загородним и технократами вроде Шурмы. Уверен, что туда пойдут социалисты (если все будет нормально, то за два года они сойдутся). Я не уверен, что Витренко согласится на третьи роли, но если будет, то она будет заниматься русско-православным крылом. Там могут быть активисты разных партий. И важную роль должны играть профсоюзные лидеры. Все-таки у нас есть авторитетные люди в рабочей среде.

Как вы прокомментируете процессы, который проходят в НУ-НС? Остался ли этот блок президентской силой?

Главная проблема, которая вызывает напряжение в этой политической силе, это будущие президентские выборы. Все понимают, что не смирится Ющенко с Тимошенко в роли руководителя исполнительной власти. И это видно каждый день. Чтобы там ни было, Тимошенко будет участвовать в президентских выборах, а Ющенко не переизберется. Это означает, что большинство НУ-НС не поддержит Ющенко, а будет чем дальше, тем больше ориентироваться на Тимошенко. Если сегодня там есть двадцать-двадцать пять человек, которые по команде с Банковой выйдут из блока, то пройдет еще немного времени и таких людей останется пятнадцать, потом – десять. Люди хотят видеть политическую перспективу, а за Ющенко политическая перспектива не стоит. Я думаю, что и Балога и кампания все это прекрасно понимают, но просто им «зручно». Они главные, и столько времени, сколько это будет продолжаться, они будут главные, будут решать вопросы, кто будет губернатором, начальником милиции. Это люди, которые сделали карьеру в бизнесе, и которым это важно. Зачем им думать, что будет через три года? Им надо сейчас все порешать. Балога все понимает и дурит бедного Виктора Андреевича. А Виктор Андреевич сам про себя точно знает, что он самый лучший для Украины человек, и не может быть, чтобы ему нация не поверила. Нация должна поверить ему, а не Тимошенко, которая вообще непонятно кто. Только он должен людям это объяснить. Но ничего он уже людям не объяснит. Он должен готовить преемника. Если он убежден, что Тимошенко для страны опасна, то есть другие люди: Гриценко, Яценюк, как кому-то кажется. Мне кажется, что Гриценко лучше, выглядит независимо. Вся кризисная ситуация крутится вокруг непризнания Ющенко факта конца его политической карьеры. Вот бы ему взять пример со своего недавнего визави. Путин легко мог остаться, народ бы его поддержал, а западных лидеров он вполне устраивает. Ну, пойми, парень, не тянешь ты на следующий срок, и с этого момента успокоилась бы ситуация. Вы посмотрите, что говорит Стецькив. Он еле сдерживается, чтобы не сказать все, что думает. А он более храбрый, но там полно тех, кто думает, как Стецькив. Я думаю, что реально блок Президента не является пропрезидентской силой. Если Ющенко уволит Балогу и сядет с ними договариваться: давайте решим, что будет через два года... Если ставим на Юлю, то на Юлю, если нет, то давайте на кого-то еще. Если бы они договаривались, как они работают с Юлей, в чем они её ограничивают, а не устраивали бы цирк с телеграммой от Президента - премьеру, то это было бы лучше. Довольно скоро это должно прекратиться. Какая позиция в блоке - никто не знает: у Стецькива – одна, у Тарасюка – другая, а у Матвиенко – третья. Нужно разобраться. А пока ситуация очень неопределенная.

Разговаривала Лана Самохвалова