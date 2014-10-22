Вопрос оплаты за российский газ будет решаться в консультациях с ЕК - Продан

«Мы с ЕК отрабатываем механизм оплаты открытых счетов. С выполнением определенных графиков сумма в размере 1, 3 млрд должна быть погашена», - сказал министр во вторник в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

Как известно «Нафтогаз» обязуется до конца октября выплатить 1,45 млрд долл за поставки российского газа в 2013 году и до конца года – 1,6 млрд. Таким образов всего в этом году украинская сторона должна выплатить 1,3 млрд долл.

Вместе с тем, российская сторона констатирует, что каких-либо гарантий в отношении оплаты долгов и предоплаты за новые поставки получено не было.

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«Мы гарантий не получили. На сегодня подтверждений о наличии финансовых ресурсов нет ни от НАК «Нафтогаза», ни от Европейской Комиссии», - сказал министр энергетики России Новак.

Вместе с тем вице-президент ЕК по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер констатировал, что необходим тщательный анализ финансового состояния «Нафтогаза» и бюджета Украины.

Он также отметил программу финансовой помощи ЕС, которая действует в этом и в следующем годах, а также «интенсивные контакты с МВФ» с целью поиска возможного решения финансового вопроса.