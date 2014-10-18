В Украине возбуждено свыше 140 дел за подкуп избирателей

В Украине с начала избирательного процесса органы внутренних дел открыли 141 уголовное производство по фактам подкупа избирателей.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook.

«Наибольшее количество таких дел зарегистрировано в Запорожской (14), Киевской (11), Харьковской (11), Одесской (15), Житомирской (9), Донецкой (7) областях и в г. Киеве (14)», - подчеркнул министр.

В частности, Аваков отметил, что следственным отделом Северодонецкого городского управления внутренних дел возбуждено два производства против бывшего главы НАК «Нафтогаз Украины» Евгения Бакулина, который баллотируется в народные депутаты в округе №106.

"В обоих случаях речь идет о попытке подкупа. Предлагается денежное вознаграждение 200 гривень в обмен на голосование за кандидата Бакулина на выборах 26 октября», - объяснил Аваков.

Он также отметил, что по вопросу противодействия подкупу избирателей было проведено специальное селекторное совещание со всеми областями.

"Требую ультимативно жестко предупреждать и фиксировать факты нарушения избирательного закона. Некоторые кандидаты начинают вопить - но по-другому не будет. Я стерплю жалобы, стоны и "наезды", - написал министр.

Он призвал граждан сообщать обо всех случаях или попытках подкупа избирателей в органы внутренних дел.

«Если милиция неадекватна в принятии решений или медлит (не исключаю) - прошу немедленно сообщать о подобных фактах на странице ФБ Антону Геращенко или в высшую милицейскую инстанцию», - отметил министр.

Аваков также выразил надежду, что президент Украины Петр Порошенко 20 октября подпишет инициированный нами и проголосованный Верховной Радой закон об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства.

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