В Донецке напряженная обстановка - слышны мощные артиллерийские залпы

В Донецке по состоянию на 9.00 сохраняется напряженная обстановка, во многих районах города слышны мощные артиллерийские залпы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что за минувшие сутки в очередной раз подверглись артобстрелам Киевский и Куйбышевский районы. Вследствие попадания снарядов один частный жилой дом полностью уничтожен и один дом разрушен по улице 50 лет Советской Украины. Кроме того, повреждены два дома по улице Мичурина, хозпостройка по улице Курчатова и гаражный бокс частного предприятия по ул.Домостроительная.

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Сегодня, 18 октября, системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, во всех районах Донецка, в рамках месячника по благоустройству, проводится общегородской субботник.

Общественный транспорт работает по автомагистралям по графикам "выходного дня". Пассажиров обслуживают 44 трамвая, 80 троллейбусов и 21 автобус коммунальной собственности.