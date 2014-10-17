У Порошенко нет оптимизма после встречи с Путиным

Об этом он заявил во время встречи с канцлером Австрии Вернером Файманном, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

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"К сожалению, я не слишком оптимистичен", - сказал украинский президент в начале встречи с австрийским канцлером.

Ранее о сложностях и недоразумениях во время переговоров между украинским и российским президентами сообщили министр иностранных дел Украины Павел Климкин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.