У Порошенко нет оптимизма после встречи с Путиным
14:11, 17 октября 2014Политика
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Президент Петр Порошенко был "не слишком оптимистичен" относительно результатов переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
REUTERS
Об этом он заявил во время встречи с канцлером Австрии Вернером Файманном, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.
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"К сожалению, я не слишком оптимистичен", - сказал украинский президент в начале встречи с австрийским канцлером.
Ранее о сложностях и недоразумениях во время переговоров между украинским и российским президентами сообщили министр иностранных дел Украины Павел Климкин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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