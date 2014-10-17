Встреча Порошенко и Путина прошла «открыто и искренне» - итальянский премьер

Как сообщает итальянское агентство Ansa, об этом заявил председатель правительства Италии Маттео Ренци после переговоров в Милане.

"Владимир и Петр дискутировали открыто и искренне", - сказал премьер-министр Италии, председательствующей в Европейском Союзе во второй половине 2014 года.

Ренци назвал "одним шагом вперед" переговоры с участием лидеров Великобритании, Германии, Италии, Франции и ЕС.

"Немедленного прогресса не будет, поэтому надеюсь, что за ближайшие часы, дни и недели придем к переломному моменту в вопросе кризиса в Украине. Мы подчеркивали важность сделать это как можно быстрее", - сказал итальянский премьер.

Ренци добавил, что Евросоюз готов сотрудничать с Украиной для того, чтобы контролировать украинско-российскую границу, в том числе с помощью беспилотников.

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Как сообщал УНИАН, в Милане в рамках Форума «Украина-Азия» сегодня утром состоялась встреча Порошенко в многостороннем формате с председателем Совета министров Италии Ренци, министром иностранных дел Италии Федерикой Могерини, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Французской Республики Франсуа Олландом, премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, президентом РФ Путиным, президентом Европейского совета Германом Ван Ромпеем и президентом Европейской комиссии Жозе-Мануэлем Баррозу.

Следующая встреча относительно Украины планируется в так называемом «нормандском формате» - при участии лидеров Украины, России, Франции и Германии, в 14.00 по киевскому времени.