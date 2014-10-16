Финансирование расходов армии необходимо сделать более прозрачным - эксперты

Такое мнение высказали эксперты в ходе «круглого стола» в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

Руководитель проектов Лиги финансового развития Андрей Блинов отметил, что большинство используемых правительством средств для проведения АТО проходит через резервный фонд госбюджета, который пополняется согласно директивным постановлениям Кабмина через продажу облигаций НБУ.

«Резервный фонд должен быть не более 2% от бюджета, а мне кажется, он уже 10%. Вопрос в том, что это все непрозрачно», – сказал эксперт.

Читайте такжеБюджет армии за 23 года независимости увеличивался на уровне инфляции - эксперт

Он также добавил, что сомневается в объективности озвученной министром финансов Украины Александром Шлапаком суммы, необходимой для проведения одного дня АТО на Донбассе.

«Видел ли кто-то конкретную раскладку, откуда взялась эта сумма? Насколько я знаю, эта сумма включала только текущие затраты, не учитывая перевооружение и так далее. Является ли эта сумму объективной, неизвестно», – отметил Блинов.

Присутствовавший на «круглом столе» первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности, народный депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Терехин отметил, что Бюджетным кодексом предусматривается детализация затрат ведомств не менее 1% от суммы расходов, однако, по его словам, это требование не выполняется.

Читайте такжеУкраина за время АТО поднялась на 21-е место по уровню военного потенциала – эксперт

«11 сентября закончила работу временная комиссия ВР по этому вопросу. Главная проблема в отчете по распределению финансов, которые пошли на АТО, в том, что были даны только укрупненные цифры, например, на еду, и цифры – сотни миллионов», – сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году на потребности силовых структур и органов власти, привлеченных к проведению АТО, из госбюджета было направлено более 63 млрд грн. По словам главы временной следственной комиссии ВР по вопросам проверки использования средств, перечисленных гражданами в поддержку ВСУ, и расходов госбюджета, направленных на потребности ВСУ и других военных формирований Ирины Геращенко, в 2014 году на потребности всех силовых структур и других государственных органов, привлеченных к проведению АТО, из общего фонда госбюджета было выделено 40 млрд 451 млн грн, из резервного – 18 млрд 287 млн грн, из специального фонда – 4 млрд 999 млн грн.