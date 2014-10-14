Турчинов: Провокаторы помешали Раде принять важные решения

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова.

По его словам, сегодня, в последний пленарный день, парламент принял очень много важных для страны решений и законов. В частности, было проголосовано назначение нового министра обороны Степана Полторака - «в день, который отныне стал официальным праздником украинской армии».

«Кроме того, был принят закон о прокуратуре, который поставил точку на сталинско-брежневской репрессивной махине, каковой до сих пор оставалась прокуратура», - сказал Турчинов, отметив, что этот закон открыл путь к демократизации главного института силовых структур.

Кроме того, отметил он, Верховная Рада приняла закон о Национальном антикоррупционном бюро, принципах государственной антикоррупционной политики, закон относительно предотвращения коррупции, закон о признании конечных выгодополучателей, закон относительно противодействия легализации отмывания доходов.

По словам руководителя парламента, чрезвычайно важным является принятое решение относительно усиления ответственности за нарушение избирательных прав граждан.

«Отныне за любые фальсификации выборов и подкуп виновные будут нести жесткую уголовную ответственность», - отметил он.

Вместе с тем спикер подчеркнул, что очень многие необходимые для общества решения остались непринятыми. Турчинов объяснил, что это и вопрос защиты вкладов физических лиц в банковском секторе, и обеспечение прозрачности организации избирательного процесса, и изменения в бюджет, в частности, в части, касающейся социальной защиты инвалидов, ветеранов, участников АТО; это и вопросы, связанные с энергетической безопасностью, ратификация межгосударственных соглашений, закон, который упрощает вопрос получения наследства; это и блок вопросов, связанных с обеспечением программ по вопросам противодействия ВИЧ/СПИДу, вопрос перехода на технический регламент ЕС, вопрос волонтерской деятельности и многие другие законы.

Читайте такжеЭпохальный день: конец "офшорной эпохи" и антикоррупционное бюро, День защитника Украины и новый глава Минобороны«Эти вопросы не были рассмотрены из-за провокационных действий молодчиков под стенами Верховной Рады», - отметил Турчинов.

«К величайшему сожалению, несмотря на мое вчерашнее обращение по поводу готовящихся провокаций возле Верховной Рады, эти провокации произошли», - сказал Турчинов, отметив, что милиционеров закидывали камнями и произошла попытка штурма здания парламента с использованием взрывчатых веществ.

Председатель ВР отметил, что такие действия сорвали дальнейшую работу Верховной Рады и принятие необходимых для страны законов.

«Российская же пропаганда получила в очередной раз «картинку», которая унижает Украинское государство», - сказал он.

«Провокаторы надеялись получить политические дивиденды во время избирательной кампании, но, по моему убеждению, они должны получить осуждение общества и ответить за свои действия перед законом», - подчеркнул Турчинов.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 12.00 к ВР прибыла группа неизвестных людей в балаклавах на лицах и с флагами «Правого сектора». Эти люди бросали «коктейли Молотова» и петарды в здание Верховной Рады. Также они устроили столкновения с сотрудниками милиции. Также молодчики стреляли по окнам здания из травматического оружия и рогаток.

Из-за этих провокаций Турчинов вынужден был досрочно закрыть последнее пленарное заседание Верховной Рады 7-го созыва.

Позже на сайте «Правого сектора» было размещено сообщение, что их активисты не принимают участия в акции возле здания парламента.

По разным данным, за участие в столкновениях и беспорядках возле парламента было задержано от 37 до 50 человек.

Получили ранения 17 сотрудников милиции, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Столичная милиция открыла производство по статье «хулиганство» Уголовного кодекса Украины.