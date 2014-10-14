Генерал-полковник Степан Полторак стал министром обороны Украины
Сегодня, 14 октября, согласно пункта 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада постановила назначить Полторака Степана Тимофеевича Министром обороны Украины. За соответствующее решение проголосовали 245 народных депутатов.
Постановление о назначении генерал-полковника Степана Полторака внес в Верховную Раду Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко.
Президент объяснил выбор кандидатуры Степана Полторака, и охарактеризовал его как авторитетного военного, которого уважают украинские силовики в зоне АТО. Кроме того, по словам Петра Порошенко, у генерал-полковника Степана Полторака есть комплексное видение реформирования Минобороны.
После голосования генерал-полковник Степан Полторак присягнул в Парламенте Присягу на верность Украинскому народу перед вступлением на должность Министра обороны Украины.
- Украина требует мира. Гарантом этого мира могут быть только современные, хорошо подготовленные, мобильные и хорошо оснащенные Вооруженные Силы Украины. Я четко понимаю и знаю, что необходимо делать. Для того, чтобы создать Вооруженные Силы, которыми бы гордился Украинский народ, которые были бы гарантом неприкосновенности наших границ, мне нужно время и ваша поддержка. В своей работе я буду опираться на профессионалов и патриотов Украины. Я благодарю за доверие. Слава Украине! Слава Украинским Вооруженным Силам! - отметил в выступлении Министр обороны Украины генерал-полковник Степан Полторак.
Предварительно Парламент уволил генерал-полковника Валерия Гелетея с должности Министра обороны Украины. За соответствующее Постановление «Об освобождении Гелетея В.В. с должности Министра обороны Украины» проголосовали 293 народных депутата.
На заседании Парламента Петр Порошенко поблагодарил генерал-полковнику Валерию Гелетею за верную службу.