Генерал-полковник Степан Полторак стал министром обороны Украины

Постановление о назначении генерал-полковника Степана Полторака внес в Верховную Раду Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко.

Президент объяснил выбор кандидатуры Степана Полторака, и охарактеризовал его как авторитетного военного, которого уважают украинские силовики в зоне АТО. Кроме того, по словам Петра Порошенко, у генерал-полковника Степана Полторака есть комплексное видение реформирования Минобороны.

После голосования генерал-полковник Степан Полторак присягнул в Парламенте Присягу на верность Украинскому народу перед вступлением на должность Министра обороны Украины.

- Украина требует мира. Гарантом этого мира могут быть только современные, хорошо подготовленные, мобильные и хорошо оснащенные Вооруженные Силы Украины. Я четко понимаю и знаю, что необходимо делать. Для того, чтобы создать Вооруженные Силы, которыми бы гордился Украинский народ, которые были бы гарантом неприкосновенности наших границ, мне нужно время и ваша поддержка. В своей работе я буду опираться на профессионалов и патриотов Украины. Я благодарю за доверие. Слава Украине! Слава Украинским Вооруженным Силам! - отметил в выступлении Министр обороны Украины генерал-полковник Степан Полторак.

Предварительно Парламент уволил генерал-полковника Валерия Гелетея с должности Министра обороны Украины. За соответствующее Постановление «Об освобождении Гелетея В.В. с должности Министра обороны Украины» проголосовали 293 народных депутата.

На заседании Парламента Петр Порошенко поблагодарил генерал-полковнику Валерию Гелетею за верную службу.