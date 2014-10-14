В столкновениях под ВР ранены 17 правоохранителей, двое из них – в тяжелом состоянии

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в Facebook.

«Последствия сегодняшних провокаций во ВР: 17 правоохранителей ранены, двое тяжелых. Задержаны 37 лиц, участвовавших в правонарушениях», - написал он.

«Среди задержанных - сотрудник милиции, который был в балаклаве среди нападающих. У него изъяты рогатка и гайки, которыми стреляли в окна ВР и работников МВД, журналистов, рядовых граждан», - добавил Шкиряк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 октября, в день Покрова Богородицы Всеукраинское объединение «Свобода» провело в Киеве традиционный Марш славы героев. Активисты «Свободы» несколькотысячной организованной колонной прошли по улицам Киева к зданию Верховной Рады. Активисты пикетировали парламент с требованием признать ОУН и УПА борцами за государственную независимость Украины. Акция «Свободы» прошла слаженно и спокойно.

Тем временем, около 12.00, в ВР прибыла группа неизвестных людей в балаклавах на лицах и с флагами «Правого сектора». Эти люди бросили «коктейли Молотова» и петарды в здание Верховной Рады. Также они устроили стычки с правоохранителями.

Читайте такжеМилиция задержала 36 человек под стенами Рады (фоторепортаж)В комментарии журналистам лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок выразил убеждение, что к провокациям возле ВР причастны «люди Медведчука» (имеется в виду экс-глава Администрации президента Леонида Кучмы Виктор Медведчук - УНИАН). Тягнибок также рассказал, что активисты «Свободы» окружили провокаторов и помогли таким образом правоохранителям задержать их.

Позже на сайте «Правого сектора» было размещено сообщение, что их активисты не принимают участия в мероприятиях возле здания парламента.