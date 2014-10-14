Рада рассмотрит вопрос нового министра обороны и статус ОУН-УПА

Кроме того, сегодня в парламенте предусматривается рассмотрение законопроекта о признании Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии воюющей стороной во Второй мировой войне за свободу и независимость Украины.

Также, в частности, предусматривается рассмотрение во втором чтении проекта закона о системе специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции (регистрационный номер 5085) и проекта закона об основах государственной антикоррупционной политики в Украине (Антикоррупционная стратегия на 2014-2017 годы (регистрационный номер 4284а).

Кроме того, планируется рассмотрение законопроекта о предупреждении коррупции (регистрационный номер 5113), проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об определении конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей (№5114), проекта закона о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (№5067).

Кроме того, ВР планирует вернуться к рассмотрению ранее не поддержанного законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (об усилении ответственности за нарушение избирательных прав граждан) (№4741), а также проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о финансовых векселях Фонда гарантирования вкладов физических лиц (№5049).

Читайте такжеПорошенко предложил на должность министра обороны главу Нацгвардии ПолторакаПарламент также планирует рассмотреть два законопроекта об обеспечении надлежащей организации избирательного процесса выборов народных депутатов Украины.

Также ВР будет рассматривать проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законы Украины об обеспечении дисциплины газоснабжения в период ограничения и/или прекращения газоснабжения на территорию Украины.