Донецкий аэропорт обстреливают российские "Тюльпаны" - Маломуж

Об этом сообщил Радио Свобода генерал Николай Маломуж, бывший руководитель внешней разведки Украины.

«Применялись танки, БТР, самоходные артиллерийские установки. Впоследствии начали применять системы «Град», «Ураган». А теперь подтянули систему «Тюльпан», чрезвычайно мощную, с боезарядами до 130 килограммов, которые используются для нанесения ударов по блиндажах, укрепленных сооружениях. На вооружении украинской армии «тюльпанов» нет. Это российское оружие», - сказал Маломуж в эфире программы «Мы вместе».

На вопрос о том, действительно ли «взятие» Донецкого аэропорта пророссийские боевики хотели приурочить к дню рождения Владимира Путина, Николай Маломуж ответил: «По нашим оперативным данным, со стороны российского руководства было четко поставлена задача: задействовать все силы в прошлый четверг и пятницу, чтобы захватить аэропорт в субботу и воскресенье. Чтобы 100% был контроль РФ. Мало того, российские СМИ объявили еще в пятницу вечером, что аэропорт уже захвачен. И уже, фактически, докладывали об этом президенту РФ, который находился в Сибири. Но этого не произошло. Для России это был большой провал».

Читайте такжеБоевики обстреливают остатки Донецкого аэропорта, снайперы стреляют из окон квартир (видео)Маломуж считает, что в среде украинских защитников Донецкого аэропорта формируется элита обновленной украинской армии. «Там впервые в истории независимой Украины отрабатывается модель выполнения боевого задания в противостоянии с значительно превосходящими силами противника», - сказал он.

Новый терминал Донецкий аэропорт имени Сергея Прокофьева открыли в мае 2012 года перед Евро-2012.

На строительство из государственного бюджета потратили около 7 миллиардов гривен. Аэродромом успели воспользоваться свыше миллиона пассажиров.

В конце мая 2014 года группа боевиков из группировки «Восток» захватили новый терминал аэропорта. Однако украинские бойцы в тот же день вытеснили сепаратистов и до этого времени продолжают контролировать стратегический объект.