Донецкий аэропорт обстреливают российские "Тюльпаны" - Маломуж
Украинских военных, которые удерживают Донецкий аэропорт, обстреливают из российской системы «Тюльпан».
Об этом сообщил Радио Свобода генерал Николай Маломуж, бывший руководитель внешней разведки Украины.
«Применялись танки, БТР, самоходные артиллерийские установки. Впоследствии начали применять системы «Град», «Ураган». А теперь подтянули систему «Тюльпан», чрезвычайно мощную, с боезарядами до 130 килограммов, которые используются для нанесения ударов по блиндажах, укрепленных сооружениях. На вооружении украинской армии «тюльпанов» нет. Это российское оружие», - сказал Маломуж в эфире программы «Мы вместе».
На вопрос о том, действительно ли «взятие» Донецкого аэропорта пророссийские боевики хотели приурочить к дню рождения Владимира Путина, Николай Маломуж ответил: «По нашим оперативным данным, со стороны российского руководства было четко поставлена задача: задействовать все силы в прошлый четверг и пятницу, чтобы захватить аэропорт в субботу и воскресенье. Чтобы 100% был контроль РФ. Мало того, российские СМИ объявили еще в пятницу вечером, что аэропорт уже захвачен. И уже, фактически, докладывали об этом президенту РФ, который находился в Сибири. Но этого не произошло. Для России это был большой провал».
Читайте такжеБоевики обстреливают остатки Донецкого аэропорта, снайперы стреляют из окон квартир (видео)Маломуж считает, что в среде украинских защитников Донецкого аэропорта формируется элита обновленной украинской армии. «Там впервые в истории независимой Украины отрабатывается модель выполнения боевого задания в противостоянии с значительно превосходящими силами противника», - сказал он.
Новый терминал Донецкий аэропорт имени Сергея Прокофьева открыли в мае 2012 года перед Евро-2012.
На строительство из государственного бюджета потратили около 7 миллиардов гривен. Аэродромом успели воспользоваться свыше миллиона пассажиров.
В конце мая 2014 года группа боевиков из группировки «Восток» захватили новый терминал аэропорта. Однако украинские бойцы в тот же день вытеснили сепаратистов и до этого времени продолжают контролировать стратегический объект.