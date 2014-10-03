В боях 2 октября за донецкий аэропорт уничтожен спецназ РФ, убиты сотни боевиков - очевидец

Об этом говорится в одном из отчетов, выложенных на российском форуме. В отчете говорится, что все данные были получены от «раненых и их товарищей которые их проведали». Автор поста также сразу оговаривается, что хронология «сегодняшней битвы за аэропорт» может быть неполной, и он мог что-то упустить, поскольку не располагает всей информацией.

Однако и того, что он рассказал, достаточно для того, чтобы иметь приблизительное понимание того, насколько тяжелые потери понесли боевики и помогающие им российские спецподразделения в ходе штурма донецкого аэропорта 2 октября.

Далее мы приводим весь отчет без купюр. Орфография и пунктуация сохранены в оригинале.

«Короче, я вернулся из калинина (обл. больница) принял душ и теперь поведаю восстановленную примерно хронологию сегодняшней битвы за аэропорт. Скажу сразу могу что-то упустить т.к. не располагаю 100% инф. Поэтому прошу, какахами не кидать. Все данные получил от раненых и их товарищей которые их проведали.

Итак, в 5 утра объявили о выдвижении в район аэропорта ударной смешанной группы, там всех понемногу: оплот/восток (его уже почти и нет, новых давно не завозят, так что их всего с пару рот наберется, славянский батальон (а вернее не больше роты то что от неё осталось)/кальмиус/ и какие то ребята из РФ, свежи завоз название отряда не знают, но ребята не кадровые военные. Вообщем всего чуть больше 400 человек. На месте их ждали упакованные "космонавты" около 60 человек, мне сказали что вроде с Альфы (но я не особенно этому верю, может ССО какие нибудь, альфа ведь по контртеррору и освобождению заложников). Их командир представился майором, дал вводную. Из техники у группы было 8 танков (72 и 64) 3 бмп и несколько бтр, потом подогнали 4 грузовика с ЗУ. Рядом разместили батарею минометов и несколько нон. Где то в это же время начался обстрел аэропорта из гаубиц/градов/ ураганов (находятся в макеевке). И после артподготовки началась первая атака скорее всего разведка боем. треть отряда под прикрытием 2 танков и ЗУ двинули к терминалу. Перед этим разведка докладывала что на территории нет брони (её вывели накануне). Через 10-15 минут танки почти синхронно были поражены с километрового расстояния, у одного сразу башню оторвало, другой загорелся и начал отходить. И тут же начал бить крупный калибр и снайперы, пехота залегла и по ним сразу же стали работать минометы. Высунуться и отойти они не могли, т.к. их сразу же снимали снайпера и зажали с утесов. Тогда отправили танки на их прикрытие 2 танка/2 бмп/1 грузовик с ЗУ. ЗУ подавило огнем их крупный калибр, а пехота начала прятаться за броней, как вдруг их накрыли огнем из гаубиц причем очень метко, буквально в 500 метрах от старого терминала. Причем некоторые снаряды даже попадали по новому где сидели укры. (но их это наверно не сильно смущало). Короче, половина вышла, коробочки почти все разметало, выскочил только бмп, водителя грузовика сняли из снайперки крупного калибра, он там и остался.

Подождав до 11 часов, отправили 2 группу, к тому времени подъехала группа брони (на т-72), часть попала под огонь арты на въезде (1 танк сгорел, 2 отбуксировали). Их прикрывали 8 гаубиц гиацинт на объездной и минометная батарея. 2 гиацинта накрыли огнем, часть свалила в район макнии и больше не отсвечивали. Короче и 2 группу (где был мой друг) ждали неприятности, когда они под прикрытием 6 танков рванули их сразу же накрыли артой, а потом ВНЕЗАПНО прилетели самолеты и устроили геноцид (причем били не нарами и фабами, а издалека не заходя в зону поражения). Короче из 130 человек остались 14 да и то почти все раненные, моему кенту прошило ноги, там был ад горела техника, в эфире орали раненные. Много раненных оставили там, да и трупы все тоже.

В 13.00 Прибыли российские войска на новеньких модернизированных Т-72 все в нормальной экипировке. Около 50 грузовиков и почти 3 десятка танков. И тут начался реальный замес по аэропорту лупили из всех калибров, и под прикрытием брони опять полезли на штурм. Десантура (а там вроде были ДШБ) дошли до старого терминала, как тут их накрыли градами/ураганами и минометами, а на взлетку выкатились танки из песков (укры). Несмотря на это ДШБ выбило укров из старого терминала, заняли гостиницу, гаражи. И дошли до первого этажа нового. Дальше не знаю, но из нового никто не вернулся, космонавтов тоже никто не видел (труп майора потом отдали), а еще через час укры выбили десантуру из старого терминала, гаражей и гостиницы. Сейчас идет обмен пленных (из тех 495) на трупы. Трупов реально дофигища, а укры еще и стебутся в открытом эфире. Технику подбитую эвакуировать не дали, сейчас аэропорт под полным контролем ВСУ, пустили 3 безоружные группы для сбора трупов. Точно кол-во потерь не скажу, но не меньше 2 сотен точно, тому как у оппов из утренней группы меньше сотни всего осталось с учетом раненных. И еще лол, укры теперь будут менять трупы военных РФ на грузовики, у них их не хватает».