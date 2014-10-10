Берлин предложил ОБСЕ два военных беспилотника для наблюдения на Донбассе

15:12, 10 октября 2014
Политика
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Берлин и Париж официально предложили ОБСЕ военные беспилотники для наблюдения за украинско-российской границей. Германия также хочет послать на Донбасс вооруженных солдат Бундесвера.

Німеччина може надіслати на Донбас два безпілотники / adelante.biz.ua

Германия и Франция официально предложили Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предоставить беспилотники для наблюдения за украинско-российской границей. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в пятницу, 10 октября, после встречи со своим украинским коллегой Павлом Климкиным в Берлине, передает Deutsche Welle со ссылкой на информагенство dpa.

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В предложения для ОБСЕ названы условия для отправки беспилотников в зону конфликта в Украине, уточнил Штайнмайер. "Сейчас мы ждем не только на реакцию, собственно, ОБСЕ, но и в первую очередь стран-членов", - цитирует Штайнмайера информагентство Reuters. Глава немецкого МИД намекнул, очевидно, на Россию, которая может заблокировать решение ОБСЕ о применении военных беспилотников в Украине, отмечает информагентство.

По его словам, Германия готова направить в Украину два беспилотника, а сколько аппаратов пришлет Франция, будет решать она сама. При этом обе страны дали понять ОБСЕ, что персонал, который будет обслуживать беспилотники, потребует вооруженной защиты.

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