Франция и Германия готовы предоставить беспилотники для мониторинга ситуации на Донбассе

Об этом сообщает РАР со ссылкой на пресс-секретаря французского Министерства иностранных дел Ромена Надаля.

"Согласно заявке ОБСЕ, Франция и Германия предложили поставку беспилотников для мониторинга прекращения режима огня", - сказал он.

Пресс-секретарь сказал, что организация сейчас анализирует эти предложения.

Он отказался предоставить больше деталей.

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Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшие дни в Украину будут доставлены первые беспилотные летательные аппараты, которые будут использоваться наблюдателями ОБСЕ для контроля режима прекращения огня.

Украинская власть и представители вооруженных боевиков договорились 5 сентября прекратить боевые действия, а 20 сентября также согласовали создание 30-километровой буферной зоны на линии фронта.

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Несмотря на объявленное перемирие, боевики продолжают атаковать позиции украинских военных, в частности, контролируемый ими аэропорт в Донецке, где за последние сутки погибло 7 украинских силовиков.