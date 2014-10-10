В Павлограде на Днепропетровщине нашли огромный склад оружия (видео)
10:16, 10 октября 2014Политика
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На Днепропетровщине СБУ нашла большой склад нового оружия.
В Павлограде СБУ нашла большой склад оружия / скриншот сюжета ТСН
Среди найденного патронов различного калибра насчитывается более десяти тысяч штук, кроме того, две сотни гранат и еще боеприпасы, которые отправили на экспертизу, пишет ТСН.
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"60 гранат к автоматическому гранатомету АГС-17. 19 гранат к гранатомету РПГ-7, 120 гранат к подствольному гранатомету ПГ-25. Кроме того, изъято пять ящиков с неустановленными боеприпасами", - рассказал пресс-секретарь УСБУ в Днепропетровской области Игорь Воловык.
Ранее сообщалось, что в Северодонецке МВД обнаружило тайник боевиков с боеприпасами.
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