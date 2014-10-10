В Павлограде на Днепропетровщине нашли огромный склад оружия (видео)

Среди найденного патронов различного калибра насчитывается более десяти тысяч штук, кроме того, две сотни гранат и еще боеприпасы, которые отправили на экспертизу, пишет ТСН.

Читайте такжеВозле Лисичанска найден тайник с оружием боевиков и картами диверсий (фото)

"60 гранат к автоматическому гранатомету АГС-17. 19 гранат к гранатомету РПГ-7, 120 гранат к подствольному гранатомету ПГ-25. Кроме того, изъято пять ящиков с неустановленными боеприпасами", - рассказал пресс-секретарь УСБУ в Днепропетровской области Игорь Воловык.

Ранее сообщалось, что в Северодонецке МВД обнаружило тайник боевиков с боеприпасами.