В Северодонецке МВД обнаружило тайник боевиков с боеприпасами (фото)

Как оказалось, в жилом районе города Северодонецка, в здании проектного института азотной промышленности и продуктов органического синтеза «ГИАП», сепаратисты оставили тайник, когда убегали из г. Северодонецк.

Правоохранители изъяли порох и боеприпасы с соблюдением всех правил предосторожности. В тайнике было почти три сотни ящиков с порохом, в каждом из которых по 80 кг, а также мини-арсенал из трех десятков минометных мин калибра 50 и 82 мм.

В ящиках оказался не просто порох. По заключению сотрудников НИЭКЦ ГУМВД Украины в Луганской области, данная крупная партия взрывчатого вещества ранее находилась на Луганском патронном заводе, откуда была похищена террористами в конце мая этого года.

Как выяснилось, ранее, от мая до июля текущего года, в помещениях проектного института, расположенного на территории данного химического предприятия, был штаб сепаратистов, которые терроризировали мирных жителей Северодонецка и прилегающих к нему населенных пунктов.

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В настоящее время по данному факту, занесенному в Единый реестр досудебных расследований, проводятся процессуальные действия.

Сотрудники милиции развернули широкую разъяснительную работу среди местного населения, особенно учащихся средних школ, ПТУ и ВУЗов, с целью профилактики смертельных случаев и травматизма в результате неосторожного обращения с взрывчатыми веществами и оружием, оставленными террористами в городе.

Ранее СБУ обнаружила на Луганщине спрятанный террористами "Беса" арсенал оружия.