Генсек ООН: Возобновление огня в Украине грозит катастрофой для всего региона

Возобновление полномасштабных боевых действий в Украине может привести к катастрофе не только в самой стране, но и в регионе и за его пределами. С таким предупреждением выступил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

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"Возвращение к полномасштабным боевым действиям может привести к катастрофе в Украине, в регионе и за его пределами", - говорится в распространенном заявлении, передает ИТАР-ТАСС.

Пан Ги Мун призвал все стороны "строго придерживаться своих обязательств в рамках минских договоренностей, достигнутых 19 сентября, с целью обеспечения прочного режима прекращения огня".

Административный глава ООН также подчеркнул необходимость "удвоить политические и дипломатические усилия для достижения этой цели".