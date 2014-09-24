Пан Ги Мун: с точки зрения принципов ООН это был ужасный год

Выступая перед началом общеполитической дискуссии на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал спасти надежду на мир между палестинцами и израильтянами. Он привлек внимание к неспокойной ситуации в Украине и заявил о необходимости единым фронтом выступить против экстремистских групп, угрожающих международному миру и безопасности, сообщает Центр новостей ООН.

«В этом году горизонт надежды омрачен. В наших сердцах - тяжесть чудовищных злодеяний и гибели невинных людей. Вновь вернулись призраки холодной войны. Мы стали свидетелями того, как надежды, связанные с Арабской весной, обернулись насилием, - сказал Пан Ги Мун.

Он отметил, что с конца Второй мировой войны в мире никогда не было так много беженцев, перемещенных лиц и людей, ищущих убежища, как сейчас. По его словам, никогда раньше ООН не приходилось оказывать помощь такому большому числу нуждающихся.

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«С точки зрения соблюдения принципов ООН это был ужасный год», - отметил Пан Ги Мун. Он напомнил об использовании бочковых бомб, случаях обезглавливания людей, умышленном использовании голода в качестве наказания гражданского населения, нападениях на больницы, укрытия ООН и другие грубые нарушения прав человека и законности.

«После недавней трагедии в Газе палестинцы и израильтяне отдалились друг от друга больше, чем когда-либо ранее. Если мы не сохраним решение о двух государствах, то окажемся в ситуации непрекращающихся боевых действий», - заявил Пан Ги Мун.

Он подчеркнул, что ситуация в Украине и вокруг Украины остается неспокойной.

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«В Ираке и Сирии мы видим новые витки жестокого варварства, которое с каждым днем становится все более разрушительным и распространяется по всему региону», - сказал Генеральный секретарь.

Он напомнил, что мусульманские лидеры всего мира заявили, что ислам не имеет никакого отношения к террористическим организациям, которые сеют хаос во всем регионе.

Генеральный секретарь ООН обратился к мировым лидерам с призывом остановить зверские преступления во всем мире и ввести в действие механизмы, которые позволят не допускать грубейших нарушений прав человека.

Пан Ги Мун отметил, что сегодня мы сталкиваемся со все более многочисленными и сложными вызовами. «Люди призывают защитить их от жадности и неравенства. ООН должна ответить на этот призыв. Прошло целое столетие со времени Первой мировой войны, вот уже семьдесят лет работает ООН. Тем не менее, до сих пор наш мир - совсем не такой мирный, каким мы хотели бы его видеть и каким он должен быть. Сегодня мы переживаем гораздо больше кризисов, вызванных деятельностью человека, нежели стихийными бедствиями», - заявил он.

«Война. Бедность. Невежество. Кризисы, созданные люди, разрешить могут только сами люди. Я не думаю, что наше поколение может со спокойной совестью оставить нашим детям мир в его нынешнем состоянии», - сказал глава ООН.