ЦИК утвердила форму бюллетеней для голосования в одномандатных округах

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

Таким образом, Центризбирком установил, что избирательные бюллетени для голосования в ОИО зависят от количества кандидатов в народные депутаты, зарегистрированных в этих округах.

В соответствии с решением, бюллетени изготовляются по размеру: 6 (кандидатов) - 200 на 200 мм, до 11 (кандидатов) - 200 на 300 мм, до 18 (кандидатов) - 200 на 400 мм, до 33 (кандидатов) - 200 на 600 мм, до 50 (кандидатов) - 200 на 800 мм, до 60 (кандидатов) - 200 на 900 мм.

Читайте такжеЦИК завершила регистрацию кандидатов в народные депутатыТекст избирательных бюллетеней для голосования на внеочередных выборах в ОИО печатается на государственном языке на одном листе светло-голубого цвета только с одной стороны, с использованием видимых и невидимых защитных красок, которые изменяют свои характеристики под действием ультрафиолетового и инфракрасного облучения, графических защитных элементов, а также с проставлением номера избирательного участка защитной краской, которая проявляется на обороте бюллетеня.

Как сообщал УНИАН, внеочередные парламентские выборы состоятся 26 октября 2014 года. На выборах в многомандатном общегосударственном избирательном округе принимают участие 29 партий.