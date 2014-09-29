Экс-глава СБУ Якименко является подозреваемым №1 в деле о расстрелах на Майдане

Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Те руководители, в том числе и на уровне первого, и я надеюсь, последнего в истории спецслужб мира предателя - самого руководителя спецслужбы, то есть Якименко, который бежал вместе с многими материалами, в том числе по планированию преступления преступления по расстрелу людей, и являются воплощением этого преступления в центре Киева, на Майдане Независимости. Это подозреваемый №1», - заявил Наливайченко.

«Далее - руководители департаментов, которые непосредственно осуществляли и организовывали и план, и в том числе размещение снайперских групп на крышах зданий, и которые непосредственно пригласили иностранных, то есть российских офицеров ФСБ, для участия в планировании и в осуществлении преступного плана в центре Киева, также в их отношении открыты уголовные производства», - сообщил Наливайченко.

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По словам главы СБУ, «все материалы относительно этих людей находятся в Генпрокуратуре».

«Еще в апреле-мае вместе с министром внутренних дел Аваковым мы доложили генеральному прокурору и вместе задержали руководителей и спецподразделений милиции, и непосредственных офицеров, которые осуществляли (расстрел людей на Майдане УНИАН)», - отметил Наливайченко.

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«Офицеры СБУ, которые, возможно, были причастны, также все в Украине, и также ходят на допросы в Генеральную прокуратуру», - заверил он.

«По тем людям, кто стрелял, должен дать ответ суд, поскольку независимое расследование и задержание офицеров и МВД, и СБУ осуществилось. Дело - за судебным разбирательством», - резюмировал Наливайченко.