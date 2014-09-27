Петренко: Рада должна идти по пути реформ, иначе Россия уничтожит нас как государство

Об этом в эфире программы "Шустер Live" заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает "ГОРДОН".

"Новый парламент, если он не изменится качественно, свернет процесс люстрации, и мы снова вернемся на 10 лет назад, будем топтаться на месте. Будут чиновники, которые будут воровать деньги из бюджета, будут политики, которые будут иметь связи с олигархами и бизнесом, которые будут по телефизору рассказывать, как они хотят, чтобы в Украине за один день все стало хорошо, но на самом деле хорошо будет становиться только у них лично и в их семьях", – сказал Петренко.

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По его словам, новый парламент и новая коалиция должны идти по пути реформ, иначе Россия воспользуется ситуацией и "уничтожит нас как государство".

"Сейчас – вызов для всей страны. Если мы совершим ошибку, она будет фатальной", – сказал Петренко.

Кабинет министров Украины передал в Администрацию президента завизированный премьер-министром Арсением Яценюком закон "Об очистке власти" с предложением его подписать.

16 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении закон "Об очищении власти".

25 сентября спикер Верховной Рады Александр Турчинов подписал закон о люстрации.