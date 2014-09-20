Генсек ООН приветствовал подписание Минского меморандума

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на официального представителя генсека Фархан Хак, «осуществление договоренностей откроет путь к мирному урегулированию кризиса в Украине».

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«Генеральный секретарь призывает все стороны обеспечить скорейшее выполнение оговоренных мер, которые, если довести до конца, сыграют решающую роль в обеспечении устойчивого режима прекращения огня и откроют путь к дальнейшему прогрессу в осуществлении мирного плана (урегулирования кризиса)», - сказал он.

По его словам, Пан Ги Мун твердо придерживается мнения о том, что конфликт в Украине «не решить военным путем».

«Этого можно добиться только через диалог и уважение всеми сторонами своих обязательств по мирному урегулированию», - подчеркнул он. Как сообщил Хак, ООН готова предоставить свою поддержку в этом направлении, «если она потребуется».

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью в Минске по итогам встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса в Украине был подписан меморандум. Документ состоит из 9-ти пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий.

Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая.

Вдоль всей российско-украинской границы будет работать наблюдательная миссия ОБСЕ.