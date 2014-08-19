Генсек ООН "глубоко обеспокоен" сообщением о нападении на переселенцев на востоке Украины

Об этом сообщил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дужьяррик (Stéphane Dujarric).

"Он призывает все стороны придерживаться правил, регулирующих статус вынужденных переселенцев и беженцев, чтобы обеспечить безопасный проход для любого, кто пытается покинуть зону активных военных операций", - передал слова Пан Ги Муна его пресс-секретарь.

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В этой связи Дужьяррик добавил, что "этот трагический инцидент делает актуальным, как никогда, прекращение огня и поиск дипломатического решения".

Кроме того, он сообщил, что Пан Ги Мун попросил заместителя генерального секретаря по политическим вопросам Джеффри Фелмага (Jeffrey Feltman) вернуться в Киев уже на этой неделе.