Генсек ООН "глубоко обеспокоен" сообщением о нападении на переселенцев на востоке Украины
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун "глубоко обеспокоен тревожным сообщением" о нападении на колонну переселенцев на востоке Украины и призывает все стороны обеспечить безопасный проход для всех, кто решил покинуть зону военных операций.
Об этом сообщил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дужьяррик (Stéphane Dujarric).
"Он призывает все стороны придерживаться правил, регулирующих статус вынужденных переселенцев и беженцев, чтобы обеспечить безопасный проход для любого, кто пытается покинуть зону активных военных операций", - передал слова Пан Ги Муна его пресс-секретарь.
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В этой связи Дужьяррик добавил, что "этот трагический инцидент делает актуальным, как никогда, прекращение огня и поиск дипломатического решения".
Кроме того, он сообщил, что Пан Ги Мун попросил заместителя генерального секретаря по политическим вопросам Джеффри Фелмага (Jeffrey Feltman) вернуться в Киев уже на этой неделе.