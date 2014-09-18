Люстрация станет залогом военного и геополитического союза с Западом, - «Свобода»

Об этом заявил народный депутат от ВО «Свобода» Леонтий Мартынюк.

По его словам, только после полной люстрации государственных структур, в том числе и силовых, у Украины появится шанс для вступления в союзы с западными странами.

«Все страны так называемого «социалистического лагеря» прошли люстрацию перед тем, как войти в НАТО и Евросоюз. Никто не будет принимать в военный блок того, кто будет сдавать карты противнику. Референдум о вступлении в НАТО - это популизм. Можно провести десять референдумов, но нас никто не примет, пока мы не проведем люстрацию», - отметил Мартынюк.

При этом он подчеркнул, что вступление Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов программы ВО «Свобода».

«Мы должны как можно скорее осуществить все необходимые шаги для вступления Украины в НАТО. Это означает не только переход на Натовские стандарты вооружения и оснащения армии, но и проведение полной люстрации в Вооруженных силах Украины, чтобы все те генералы и министры, которые уничтожали украинское войско в течение 23 лет, были навсегда отстранены от армии и понесли заслуженное наказание», - заявил «свободовец».

Он напомнил, что принятие закона о люстрации было одной из главных целей фракции в Верховной Раде, а в следующем созыве парламента фракция будет работать над внедрением реального очищения власти.

«Теперь, когда этот закон принят, мы будем делать все возможное, чтобы он не остался только правильной декларацией на бумаге, но и был как можно скорее воплощен в жизнь. Те чиновники, судьи и правоохранители, кто грабил и уничтожал Украину на протяжении последних лет, больше не должны никогда попасть к власти», - сказал Мартынюк.