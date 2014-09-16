Süddeutsche Zeitung: Что осталось от "звездного часа демократии"

Об этом пишет Антони Ритцшель в своей статье «Что осталось от «звездного часа демократии», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Мартин Шульц распространяет оптимизм. Он стоит за кафедрой и говорит о «звездном часе демократии». О том, что ЕС хочет исполнить мечту украинского народа, который вышел на Майдан. Но члены парламента ЕС вряд ли увлечены словами президента. Не было никакого ликования, после того, как они большинством голосов приняли Соглашение об ассоциации с Украиной – одновременно с парламентом в Киеве, который был подключен в прямом эфире. На самом деле, Соглашение должно было вступить в силу в конце ноября 2013 года. Но потом в Украине произошел переворот, а затем конфликт с Россией. Теперь ЕС уступил давлению Москвы, и от первоначальных обещаний осталось не так много. Обзор.

Почему Соглашение важно для Украины?

Речь идет о приближении к Европе и экономических выгодах. Украинцы, особенно на западе страны, возлагали большие надежды на Соглашение об ассоциации. Тысячи вышли на улицы в прошлом году, после того, как тогдашний президент Виктор Янукович отказался его подписать. Затем последовал переворот в Киеве, протесты на юго-востоке, аннексия Крыма и, наконец, война против пророссийских сепаратистов, в которой уже погибли 2600 человек.

О чем договорились Украина и ЕС?

Соглашение об ассоциации состоит из политической и экономической частей. Первая определяет общую политическую повестку дня. Так Украина должна продвигать демократические принципы и укреплять права человека. В то же время, речь идет о совместном сотрудничестве по вопросам международной политики безопасности и проблеме коррупции.

Еще более важным является запланированное соглашение о свободной торговле. Первоначально оно предусматривало, что все таможенные сборы будут отменены. Украинские экспортеры могли тем самым сэкономить 500 миллионов евро. Также нужно полностью убрать торговые барьеры, и привести в соответствие технические нормы и правила безопасности пищевых продуктов. Это не только способствовало бы развитию торговли, но и привело бы украинскую экономику к модернизации. Но под давлением России, ЕС отложил реализацию соглашения о свободной торговле. Оно должно вступить в силу только 31 декабря 2015 года.

Почему отложили соглашение о свободной торговле?

Канцлер Германии Ангела Меркель уже отметила в прошлом году, что соглашение о свободной торговле с Украиной может быть проблематичным, потому что Украина вынуждена выбирать между таможенным союзом с ЕС или с Россией. В последние месяцы велись переговоры между ЕС, Украиной и Россией, чтобы найти решение дилеммы.

Читайте такжеThe Washington Post: Украинский президент предложил большие уступки мятежникам, чтобы положить конец войнеПравительство в Москве, наконец, попросили составить список, в котором были бы перечислены все проблемные пункты. Первого сентября он был в Брюсселе. Каталог содержит 2370 пунктов, которые, согласно инсайдерам, не оставляют почти ничего от первоначального соглашения: согласно этому, украинские предприятия – как сейчас – будут получать выгоду от отмены таможенных сборов на экспорт в ЕС, но Евросоюзу от этого никакой выгоды не будет. Время до 2016 года должно быть использовано для дальнейших переговоров.

Как это касается России?

Вместе с ЕС, Россия – важнейший рынок экспорта для Украины. Через соглашение о свободной торговле между двумя странами украинские товары могли ввозить беспошлинно. Правительство в Москве опасается, что в будущем товары из ЕС, за которые Россия взымает пошлину, через Украину будут попадать в РФ беспошлинно. Поэтому Россия в прошлом отговаривала украинское правительство от ратификации Соглашения об ассоциации. Чем ближе было 16 сентября, тем яснее становились угрозы из Москвы: Если Соглашение об ассоциации вступит в силу, они введут налог на импорт из Украины.

Что эта отсрочка значит для украинцев?

В краткосрочной перспективе, ЕС надеется, что такая уступка в отношении России разрядит обстановку на востоке Украины. Что отсрочка означает для Украины в долгосрочной перспективе, сейчас сложно сказать. В финансовом плане Украина сильно истощена, соглашение о свободной торговле, возможно, оказало бы положительное влияние на экономику.