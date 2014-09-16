Уступки ЕС поощряют Россию к дальнейшей агрессии против Украины - евродепутат

Европейский Союз должен усиливать натиск на Российскую Федерацию вместо того, чтобы соглашаться на различные уступки, поскольку такая политика лишь поощряет россиян к дальнейшей агрессии против Украины.

Такое мнение высказал докладчик Европейского парламента по вопросам Украины Яцек Сариуш-Вольский во время сегодняшней дискуссии на тему ситуации в Украинском государстве в ЕП, сообщает его пресс-служба.

"Все уже ранее сделанные уступки со стороны ЕС не привели к разрешению конфликта. Напротив, они воспринимаются Россией, как слабость и поощрение к следующим шагам и дальнейшей агрессии", - сказал он, высказав мнение, что таким же образом Россия воспримет отсрочку вступления в действие торговой части соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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Евродепутат, который представляет Польшу, призвал европейских политиков к солидарной и решительной политике в вопросе конфликта, заявив, что "меркантильные интересы не могут парализовать" общей европейской политики.

"Только последовательный политический натиск, изоляция и дальнейшие экономические санкции могут склонить Россию отказаться от использования военных методов в Украине", - сказал депутат.

Он также отметил, что конфликт в Украине угрожает безопасности и демократическому порядку в Европе, и европейские политики не должны оставлять украинцев одних в борьбе с ее нынешними вызовами: необходимостью реформировать государство в условиях агрессии РФ.