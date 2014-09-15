Агрессия против Украины обернется России потерей 4 миллиардов евро туристического рынка

Основными причинами падения количества туристов являются аннексия Крыма, атака на пассажирский Боинг и масштабные санкции, сообщает КоммерсантЪ.

"О сокращении на 15-25% турпотока в Россию еще в начале мая написала The Wall Street Journal. После введения полномасштабных санкций и катастрофы малайзийского Boeing под Донецком об этом заговорили и российские турагентства", - пишет издание.

Так, "Тройка Тревел" пожаловалась на спад турпотока из США, Австралии и ЕС на 30%, "Тари Тур" оценивал снижение в 55%. От трети до половины потеряли, по собственному признанию, "Ника", "Балтик трэвел" и многие другие.

"Общее падение действительно колеблется в пределах 40-60%, как в случае с туристами из Италии и Германии, но в отдельных случаях доходит и до 90%, как в случае с Испанией", - рассказал глава департамента въездного туризма "КМП Групп" Александр Макляровский.

Читайте также«Власти» Крыма обвинили Украину в отсутствии туристовК концу лета снижение интереса иностранных туристов признали и круизные компании.

"С марта этого года продажи круизных путешествий по России на зарубежных рынках остановились почти полностью, - заявил недавно на заседании Национальной палаты судоходства глава крупнейшей в России круизной компании "Водоходъ" Александр Трофимов. - Из-за критической ситуации и на внутреннем рынке никто эти потери, связанные с фактическим прекращением турпотока иностранных туристов, компенсировать не смог. Пострадали многие: "Мостурфлот", "Ортодокс", Crand Circle Travel, Viking River Cruises, "Ленатурфлот". Снижение спроса можно оценить в 40%, а значит, примерно во столько же - и потери в прибыли".

Читайте такжеГосдума России решила превратить оккупированный Крым в игорную зонуДанные о снижении турпотока приводят также российские отельеры и операторы делового туризма.

Владимир Канторович, первый вице-президент Ассоциации туроператоров России, считает, что к концу года снижение турпотока выльется в огромные убытки для всех связанных с интуристами компаний, от авиаперевозчиков до ресторанов.

"Если из привычных 2-2,5 млн туристов (а мы считаем, что их в год в России именно столько) к нам не приедет даже половина, то потери для экономики страны составят примерно €4 млрд", - говорит он.

Более того, в следующем году ожидается ухудшение ситуации. Из буклетов для туристов на следующий год крупнейших агентств мира - Thomas Cook и Nature One - туры по России исчезли впервые за последние 20 лет.

В то же время, по официальным данным Росстата, в первой половине 2014 года Россию посетило в десять раз больше туристов, чем за аналогичный период 2013 года, - 10,7 млн.

Рост турпотока в десять раз объясняется Олимпиадой и изменением методики подсчета - Росстат решил учитывать не только туристические визы, но и вообще всех въезжающих иностранцев, за исключением обладателей студенческих и рабочих виз.