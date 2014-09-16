На юге Украины создается добровольческий батальон морской пехоты "Черное море"
16:23, 16 сентября 2014Политика
0
На юге Украины начинают формировать батальон спецназначения под названием «Черное море».
Батальон создают для усиления побережья / фото lenta-ua.net
Как сообщил УНИАН руководитель херсонской Добровольной народной дружины Самообороны Денис Лошкарев, батальон создают с целью усиления морского побережья Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Он будет действовать как спецподразделение в составе Военно-морских сил Украины.
Читайте такжеБоевики получили оружие из оккупированного Крыма через побережье Азовского моряВ каждом из названных регионов будет дислоцироваться специально обученная рота военно-морской пехоты, вместе они будут способны усилить или заменить друг друга. Батальон будет действовать как спецподразделение Военно-морского флота Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter