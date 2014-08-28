Корабль "Донбасс" сбил российский беспилотник возле Мариуполя, ГПСУ усиливает охрану моря

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

«В Азовском море с целью прикрытия морского участка государственной границы, недопущения высадки на побережье в пределах Донецкой, Запорожской и Херсонской областей вооруженных формирований, перемещения средств террора и охраны рейдов портов Мариуполь, Бердянск и Геническ, несут службу 6 корабельно-катерных тактических групп Морской охраны Госпогранслужбы", - сказано в сообщении.

По данным СНБО, вчера в 21.00 кораблем «Донбасс» Мариупольского отряда Морской охраны в районе морского порта Мариуполь был сбит российский беспилотник.