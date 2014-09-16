В Николаевском горсовете самораспустилась фракция Партии регионов

Об этом в ходе сегодняшнего заседания объявил председатель фракции Игорь Копейка. По его словам, такое решение принято в связи с несогласием николаевских депутатов с решением центрального партийного руководства не участвовать в парламентских выборах.

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"Центральное руководство Партии регионов приняло решение не участвовать в избирательной кампании по выборам в Верховную Раду. Это решение шокировало депутатов фракции Партии регионов. Более того, с нами как с активными членами Партии регионов данное решение даже не удосужились обсудить", - отметил председатель фракции.

"Мы надеялись на то, что руководство Партии регионов в Киеве сделает выводы, сформулирует абсолютно новые подходы в работе структуры политической силы. Обновления партии так и не произошло. Мы так и не увидели ни новых лиц, ни нового лидера. С такой позицией мы категорически не согласны. Мы хотим иметь возможность работать для нашего города и николаевцев. Именно поэтому мы приняли решение о самороспуске фракции Партии регионов в Николаевском городском совете", - сказал Игорь Копейка.

В последнее время фракция Партии регионов в горсовете насчитывала 29 депутатов.