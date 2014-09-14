Колесников: Партия Регионов не будет участвовать в выборах в Раду

Об этом заявил секретарь президиума Партии регионов, народный депутат Украины Борис Колесников на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

"Политсовет принял решение не участвовать в выборах, когда в стране идет война, когда в 44 округах выборы физически провести невозможно. Партия регионов в выборах участвовать не будет", - сказал Колесников.

По его мнению, в условиях, когда идет война и гибнут люди, выборы могут привести к расколу в стране. "Какой может быть парламент, если четвертая часть страны не будет в нем представлена?", - отметил Б.Колесников.

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Отвечая на вопрос журналистов, политик сообщил, что сам лично не намерен избираться в парламент по какому-либо мажоритарному округу. Вместе с тем, по его словам, другие члены Партии регионов вправе самостоятельно решать, баллотироваться ли в Верховную Раду по мажоритарным округам.

На замечание журналистов, что в последнее время шла речь о создании оппозиционного блока при участии Партии регионов, Колесников отметил, что "законодательно создать блоки уже нельзя". "То есть речь идет о технологии: взяли партию, назвали так или иначе… Мы уважаем мнение наших коллег их право создавать оппозиционные блоки", - добавил секретарь президиума Партии регионов.

На вопрос, каким образом Партия регионов намерена добиваться изменений в стране, если она не будет представлена в новом парламенте, Колесников ответил: "Если выборы все-таки состоятся, и они будут признаны, в чем я глубоко сомневаюсь, есть мировая модель непарламентской оппозиции, есть мажоритарщики, которые будут отстаивать наши интересы".

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Также Колесников заявил, что ПР "создаст свой альтернативное правительство", состав которого обещают объявить на следующей неделе, передает Украинская правда.

В то же время "регионал" прокомментировал информацию о возможном участии Виктора Медведчука в предстоящих выборах: "За последние недели я наслушался столько, что у меня нет комментариев".