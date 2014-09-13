Американский генерал в отставке сравнил Украину с Прагой 1938 года
То, что сегодня происходит в Украине, напоминает Прагу 1938 года, агрессию необходимо остановить сейчас.
Об этом заявил бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал в отставке США Уэсли Кларк во время встречи в Киеве с заместителем главы Администрации президента Валерием Чалым, сообщает пресс-служба главы государства.
«Это напоминает Прагу 1938 года. Агрессию необходимо остановить сейчас», - сказал американский генерал.
Собеседники обсудили вопросы международной безопасности и ситуацию на украинском Донбассе. При этом Кларк высоко оценил действия Президента Украины, которые привели к договоренности о введении режима прекращения огня.
«Президент Порошенко продемонстрировал всему миру силу духа и лидерство», - отметил Кларк.
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Чалый подчеркнул, что Украина полностью придерживается достигнутых договоренностей с целью дальнейшего воплощения Мирного плана президента Украины.
Также Чалый и Кларк обсудили вопросы в контексте визита президента Украины в США, который состоится на следующей неделе.