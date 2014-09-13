Американский генерал в отставке сравнил Украину с Прагой 1938 года

Об этом заявил бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал в отставке США Уэсли Кларк во время встречи в Киеве с заместителем главы Администрации президента Валерием Чалым, сообщает пресс-служба главы государства.

«Это напоминает Прагу 1938 года. Агрессию необходимо остановить сейчас», - сказал американский генерал.

Собеседники обсудили вопросы международной безопасности и ситуацию на украинском Донбассе. При этом Кларк высоко оценил действия Президента Украины, которые привели к договоренности о введении режима прекращения огня.

«Президент Порошенко продемонстрировал всему миру силу духа и лидерство», - отметил Кларк.

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Чалый подчеркнул, что Украина полностью придерживается достигнутых договоренностей с целью дальнейшего воплощения Мирного плана президента Украины.

Также Чалый и Кларк обсудили вопросы в контексте визита президента Украины в США, который состоится на следующей неделе.