В СНБО заявили об относительном соблюдении режима прекращения огня в течение суток

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

"Ситуация в зоне АТО остается напряженной. В течение суток режим прекращения огня сохранялся. Но также были зафиксированы его единичные нарушения. В частности из минометов, стволовой артиллерии и ракетных систем залпового огня был обстрелян Донецкий аэропорт. Потерь среди украинских военных нет", - сказал Лысенко.

Читайте такжеСиловики оборудовали более 100 блокпостов и опорных пунктов – ТымчукТакже он отметил, что в течение суток боевых столкновений с российскими наемниками на границе не происходило.