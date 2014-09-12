В СНБО заявили об относительном соблюдении режима прекращения огня в течение суток
13:19, 12 сентября 2014Армия
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В течение суток в зоне АТО режим прекращения огня в целом не нарушался за исключением отдельных случаев.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
"Ситуация в зоне АТО остается напряженной. В течение суток режим прекращения огня сохранялся. Но также были зафиксированы его единичные нарушения. В частности из минометов, стволовой артиллерии и ракетных систем залпового огня был обстрелян Донецкий аэропорт. Потерь среди украинских военных нет", - сказал Лысенко.
Читайте такжеСиловики оборудовали более 100 блокпостов и опорных пунктов – ТымчукТакже он отметил, что в течение суток боевых столкновений с российскими наемниками на границе не происходило.
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