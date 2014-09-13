Из плена освободили еще 36 военных

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Также источник близкий к боевикам сообщил, что планируются обстрелы из установок залпового огня населенного пункта Ясиноватая 13 и 14 сентября.

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Сейчас, по данным пресс-центра АТО, бандиты ходят по домам мирных жителей и извещают их о якобы ударе со стороны сил АТО.

В то же время, как сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко в эфире "Шустер Live", в плену у боевиков до сих пор остается 741 украинец.