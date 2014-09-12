Наливайченко: Более 740 украинцев еще удерживаются боевиками



”741 украинец… все должны быть возвращены. Ни один человек не будет забыт”, - подчеркнул глава СБУ в эфире ток-шоу ”Шустер Live” в пятницу вечером.

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Наливайченко также отметил, что это - незаконное задержание, что это - похищение людей.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе боевики обещали отпустить из плена 863 украинских военных.