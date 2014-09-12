СБУ задержала бывшего милиционера, который докладывал боевикам о перемещении сил АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, у злоумышленника изъято две гранаты и ручной противотанковый гранатомет. Мужчина признался, что этим оружием он планировал подрывать украинскую военную технику. Читайте такжеСБУ задержала боевика, который расстреливал местных жителей в Донецкой области

В рамках уголовного производства установлено, что задержанный является бывшим сержантом милиции, 15 лет служил в уголовном розыске.

Устанавливаются его сообщники, продолжаются оперативно-следственные действия.