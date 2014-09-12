СБУ задержала бывшего милиционера, который докладывал боевикам о перемещении сил АТО
18:05, 12 сентября 2014Политика
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В Луганской области СБУ задержала бывшего милиционера из города Попасная, который докладывал боевикам из "ЛНР" о перемещении сил АТО.
СБУ задержала бывшего милиционера, который докладывал боевикам о перемещении сил АТО / vk.com
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, у злоумышленника изъято две гранаты и ручной противотанковый гранатомет. Мужчина признался, что этим оружием он планировал подрывать украинскую военную технику. Читайте такжеСБУ задержала боевика, который расстреливал местных жителей в Донецкой области
В рамках уголовного производства установлено, что задержанный является бывшим сержантом милиции, 15 лет служил в уголовном розыске.
Устанавливаются его сообщники, продолжаются оперативно-следственные действия.
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