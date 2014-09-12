Авиакомпания требует от Минобороны принять обратно отданные в аренду вертолеты

«Компания неоднократно заявляла о своей готовности вернуть вертолеты армейской авиации, отправляла письма и предложения Командованию Сухопутных войск. Ответа мы не получили. Поэтому в конце августа мы подписали проект допсоглашения к договору аренды, согласно которому предлагается вернуть 8 арендованных вертолетов Министерству обороны по соглашению сторон. Однако руководство ВСУ отказалось принимать данные вертолеты. Поэтому мы вынуждены сейчас обращаться в суд с подобным иском», - разъяснил заместитель генерального директора по правовым вопросам компании «Украинские вертолеты» Сергей Букорос.

В марте 2014 года Вооруженные силы Украины потребовали вернуть 16 арендованных гражданских вертолетов, которые на тот момент были задействованы в контрактах Организации Объединенных Наций. Законных оснований для расторжения договора аренды не было, поэтому руководство компании предложило МОУ два варианта разрешения проблемы. Первый: подписание дополнительного соглашения о возвращении части вертолетов по соглашению сторон. Данный вариант не был принят.

Второй вариант: выполнение заданий Минобороны за счет авиакомпании. Так, в августе «Украинские вертолеты» вернули в Украину часть медицинских воздушных суден для эвакуации раненных, доставки медикаментов и грузов. Авиакомпания готова была передать их в распоряжение Министерства обороны, покрывая все расходы на работу экипажей, медиков и машин скорой помощи. Кроме сохранения арендной платы, все вертолеты также обеспечивались топливом, техническим и аэронавигационным обслуживанием за счет компании.

По данному образцу с начала августа авиакомпания сотрудничает с Министерством внутренних дел Украины. Один реанимационный и три медицинских вертолета уже эвакуировали 57 раненных в зоне АТО военных, 19 из которых находились в тяжелом состоянии.

«По требованию Министерства обороны Украины мы вывели восемь вертолетов из контрактов ООН, потеряв часть рынка вертолетных перевозок, и во многом дискредитировав имидж нашего государства в глазах международного сообщества. Теперь, когда вертолеты возвращены в Украину, оказывается, они ни кому не нужны», - заявил генеральный директор компании «Украинские вертолеты» Григорий Кривошия.

Напомним, авиакомпания «Украинские вертолеты» арендовала воздушные судна у Министерства обороны Украины в 2003 году. Все они находились в разукомплектованном состоянии и требовали капитального ремонта. На их восстановление было потрачено более 400 млн. грн. Кроме того, ежемесячно компания перечисляет Вооруженным силам Украины 3 млн. 570 тыс. грн. арендной платы. До недавнего времени все вертолеты были задействованы в миротворческих и гуманитарных миссиях ООН.