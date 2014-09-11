Спикеры парламентов Украины и Нидерландов обсудили расследование катастрофы Boeing

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламента, стороны также обсудили текущую ситуацию в Украине, значительное внимание уделив вопросу прекращения агрессии России против Украины.

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Кроме того, Александр Турчинов подчеркнул, что для Украины нет альтернативы европейской и евроатлантической интеграции, подчеркнув, что наша страна "никогда не будет частью Российской империи". Он отметил, что пример Украины, когда люди самостоятельно избирают свой путь развития, "чрезвычайно опасен для Путина". "Путин боится, что позитивная динамика в нашей стране повлечет беспорядки в России, которая сейчас продвигается к тоталитаризму", - сказал спикер Рады.

В свою очередь Анке Букерс-Кноль отметила, что весь мир наблюдает, как Украина противостоит агрессии. "«Весь мир вас поддерживает", - заявила она, добавив, что Нидерланды и Евросоюз поддерживают все нынешние шаги Украины, и, особенно, подписание Соглашения об ассоциации. "Это поможет вам создать независимую, богатую и современную страну", - подытожила она.