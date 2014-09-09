Рейс MH17 потерпел крушение из-за внешних объектов, пробивших фюзеляж - комиссия

Самолет "Малайзийских авиалиний" Боинг 777, вероятно, рассыпался в воздухе после того, как в его переднюю часть попало большое количество малых "высокоэнергетических" объектов.

Об этом говорится в предварительном отчете причин катастрофы, обнародованном сегодня нидерландской комиссией по безопасности полетов Dutch Safety Board.

"Повреждения, которые зафиксированы в передней части самолета, свидетельствуют, что воздушное судно было пробито большим количеством высокоэнергетических объектов с его внешней стороны", - отмечено в документе. Согласно документу, объекты попали в машину снизу.

"Похоже на то, что это повреждение привело к потере структурной целостности самолета, что привело к его распаду в воздухе", - отметили авторы документа.

Читайте такжеПеред падением Боинга разведывательные самолеты зафиксировали "неизвестный" сигнал - правительство ГерманииОни также отметили, что на "черных ящиках" самолета не зафиксировано никаких свидетельств о каких-то технических проблемах машины или сигналов, что что-то происходило не так до момента катастрофы.

По их данным, тоже не было зафиксировано вмешательств в записи "черных ящиков", которые прекратили работать в 13:20:03 (UTC).

Как сообщал УНИАН, пассажирский Боинг 777 "Малайзийских авиалиний", который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля этого года над территорией, контролируемой пророссийскими боевиками, которые с апреля вели кровавые бои с украинскими силовиками.

По данным украинских спецслужб, которые подтвердила американская разведка, самолет был сбит боевиками из доставленной из РФ системы "Бук", но это произошло случайно: "ополченцы" думали, что целятся в украинский военный самолет. Сбитым самолетом успел даже похвалитися в социальной сети тогдашний самопровозглашенный министр обороны, российский диверсант Игорь Гиркин (Стрелков), но после того, как стало известно, что это пассажирский борт, эта запись исчезла с его страницы.

Позднее Россия и "ополченцы" обвинили в сбитии самолета украинских военных.