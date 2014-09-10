The New York Times: следующая территория, которую захватит Россия

В статье Бренда Шаффера под названием «Следующая территория, которую захватит Россия», опубликованной в американской газете The New York Times, пишется о том, что Украина – не единственная страна, где Россия «мутит воду». После распада Советского Союза в 1991 году, Москва постоянно поддерживала сепаратистов в граничащих с Россией государствах, чтобы заставить их подчиняться ее диктату. Последний такой случай был на Южном Кавказе.

В последние недели Москва, похоже, начала обострять давний конфликт между Арменией и Азербайджаном, играя роль миротворца для обоих государств. В первую неделю августа сообщалось о том, что 40 армянских и азербайджанских солдат были убиты в ходе ожесточенных боев вблизи границы, как раз перед встречей на высшем уровне, созванной президентом России Владимиром Путиным.

Может показаться, что Южный Кавказ находится довольно далеко, но регион граничит с Россией, Ираном и Турцией, и в его распоряжении находится очень важный трубопровод, по которому транспортируется нефть и газ из Центральной Азии в Европу в обход России. Западные чиновники не могут позволить Москве поглотить другую часть региона – то, что они сделали, когда Россия отделила Южную Осетию и Абхазию от Грузии, только на севере, во время короткой войны в 2008 году, и когда она забрала Крым у Украины в этом году.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном не новый. С 1992 года по 1994 год велась война за то, какая из бывших советских республик получит контроль над автономной областью Нагорный Карабах, горный район с многочисленным христианским армянским населением, около 90 тыс. чел., в пределах границ в основном мусульманского Азербайджана. Конфликт часто называют «этническим», но Москва подпитывает враждебность. Эта война закончилась тем, что армянские военные силы, среди которых было большое количество российских военных, получили контроль над этой зоной. Во время этой войны погибли более 30 тыс. человек, 1 млн человек стали беженцами.

Даже сегодня Армения контролирует почти 20% территории Азербайджана, в том числе большую часть Нагорного Карабаха и несколько прилегающих к нему территорий. Несмотря на соглашение о прекращении огня, принятое в 1994 году, боевые действия время от времени вспыхивают, при этом российские военные управляют противовоздушной обороной Армении. Москва также контролирует ключевые элементы экономики и инфраструктуры Армении.

Если говорить более конкретно, Россия нашла способы, чтобы конфликт не угасал. Три раза в 1990-е годы Армения и Азербайджан подписывали мирные соглашения, но Россия находила способы, как заставить Армению не соблюдать их. (В 1999 году, например, рассерженный журналист, которому, как подозревают, помогала Москва, убил премьер-министра Армении, спикера парламента и других правительственных чиновников).

Неразрешенный конфликт – «замороженный конфликт», как Россия называет это – оправдывает ввод российских войск в область конфликта, чтобы сдерживать обе стороны. После ввода российских войск ни одна из сторон не может тесно сотрудничать с Западом, не опасаясь возмездия со стороны Москвы.

Последние кровопролития предшествовали встрече на высшем уровне, которая состоялась в Сочи 10 августа, во время которой господин Путин хотел заключить соглашение о развертывании дополнительных российских «миротворческих» сил между Арменией и Азербайджаном. 31 июля армяне начали скоординированную, неожиданную атаку в трех местах. Президент Азербайджана Ильхам Гейдар Алиев и министр обороны страны были за границей во время нападения, и господин Алиев в то время еще не дал согласие на свое участие во встрече на высшем уровне. Но президент Армении Серж Саргсян уже согласился; очень маловероятно, что его военные силы могли бы начать такую провокацию без согласования с Россией. (Встреча прошла, не принеся конкретных результатов).

Перед началом встречи Москва ужесточила контроль над Южным Кавказом при молчаливом согласии Армении. Прошлой осенью правительство Армении отказалось от своих амбиций подписать соглашение о сотрудничестве с Европейским союзом и объявило о том, что вместо этого страна присоединится к Таможенному союзу. Возобновление открытых военных действий станет предлогом для России, который позволит ей отправить дополнительные войска под видом миротворческих сил. Дестабилизация ситуации на Южном Кавказе может также помешать строительству огромного газопровода, проект которого был одобрен в декабре прошлого года, и который помог бы уменьшить зависимость Европы от российского топлива.

Но, как не удивительно, американские чиновники отреагировали на последние боевые действия заявлением о том, что они «приветствуют» встречу на высшем уровне под эгидой России. Неужели Вашингтон не вынес никаких уроков после событий в Грузии и в Украине? Чтобы предотвратить эскалацию конфликта на Кавказе, и не дать Путину получить предлог для нового захвата земель, президенту Обаме следовало бы пригласить лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтон и показать, что Америка не отказалась от Южного Кавказа. Это могло бы побудить лидеров двух стран противостоять давлению России. Заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которое должно открыться на следующей неделе, кажется отличным моментом для того, чтобы продемонстрировать поддержку.

Вашингтон должен возложить вину на Россию и выступать против подобного рода разрешения конфликтов, которое приводит к развертыванию дополнительных российских войск в регионе.

Наконец, Запад должен разработать стратегию, чтобы не дать Москве захватить другие приграничные регионы. Нагорный Карабах, каким бы он не был отдаленным, станет следующим фронтом, где Россия будет прикладывать усилия для восстановления утраченной империи. Если позволить Южному Кавказу потерять свой суверенитет в пользу России, это нанесет смертельный удар по способности США, которая уже и так значительно снизилась, добиваться создания альянсов на территории бывшего Советского Союза и за его пределами и поддерживать их дееспособность.