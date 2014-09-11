Турчинов назвал дату, когда Порошенко внесет на ратификацию Соглашение с ЕС

Об этом сказал председатель Верховной Рады Александр Турчинов в интервью журналу «Фокус», сообщает пресс-служба ВР.

По его словам, задержки с ратификацией в Верховной Раде не будет. «Под ратификацию голоса есть. Насколько я знаю, 16 сентября президент должен внести Соглашение об ассоциации с ЕС на ратификацию в Верховную Раду, и парламент этот вопрос сразу же проголосует», - сказал Турчинов.

Читайте такжеРоссия требует, чтобы соглашение с Евросоюзом не мешало Украине вступить в ТС«Как объяснил президент Порошенко, он договорился с Европейским парламентом о синхронной ратификации. В любом случае, тянуть дальше с ратификацией мы не имеем права», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 27 июня Украина и Евросоюз подписали экономическую часть Соглашения об ассоциации, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. Политическая часть соглашения была подписана 21 марта.

30 августа Порошенко и президент Европарламента Мартин Шульц на встрече в Брюсселе договорились о том, что ратификация соглашения будет проходить в Верховной Раде и Европарламенте синхронно.

В Европарламенте заявили, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом может быть введено в действие с 1 ноября на временной основе при условии его ратификации на будущей неделе.