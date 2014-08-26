В СНБО обещают к утру вывезти всех раненых из Иловайска

18:24, 26 августа 2014
Политика
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В СНБО обещают к утру вывезти всех раненых военных из-под Иловайска.

Лысенко пообещал вывезти раненых из Иловайска

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

"Я думаю, что до утра всех раненых заберут оттуда", - сказал он.

Читайте такжеПод Иловайском погиб командир батальона "Херсон"По словам Лысенко, обычно эвакуация раненых происходит как наземным, так и воздушным путем.

Напомним, минувшей ночью, по данным командира "Донбасса" Семена Семенченко, в результате ночных обстрелов Иловайска из "Ураганов" с территории РФ и "Градов" из Донецка, погибли 7 военнослужащих сил АТО, еще 11 получили ранения, в том числе тяжелые.

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