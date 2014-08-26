В СНБО обещают к утру вывезти всех раненых из Иловайска
18:24, 26 августа 2014Политика
0 0
В СНБО обещают к утру вывезти всех раненых военных из-под Иловайска.
Лысенко пообещал вывезти раненых из Иловайска / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
"Я думаю, что до утра всех раненых заберут оттуда", - сказал он.
Читайте такжеПод Иловайском погиб командир батальона "Херсон"По словам Лысенко, обычно эвакуация раненых происходит как наземным, так и воздушным путем.
Напомним, минувшей ночью, по данным командира "Донбасса" Семена Семенченко, в результате ночных обстрелов Иловайска из "Ураганов" с территории РФ и "Градов" из Донецка, погибли 7 военнослужащих сил АТО, еще 11 получили ранения, в том числе тяжелые.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter