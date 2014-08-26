Ночью в Иловайске погибли 7 бойцов сил АТО
17:50, 26 августа 2014Политика
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В результате ночных обстрелов Иловайска с "Ураганов" с территории РФ и "Градов" с Донецка, погибли 7 военнослужащих сил АТО, еще 11 получили ранения, в том числе тяжелые.
REUTERS
Об этом на своей странице в соцсети написал командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко. По его данным, бойцов "Донбасса" среди погибших нет, есть 3 раненных.
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Кроме этого Семен Семенченко просит срочно связать его с представителями Красного Креста для организации коридора для вывоза раненых, поскольку многие из них нуждаются в срочной медицинской помощи. "Прошу связать их со мной. До завтра многие могут не дожить", - написал Семен Семенченко.
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