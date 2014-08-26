Украина заинтересована в продолжении экономических переговоров с ЕС и РФ - Порошенко

Украина заинтересована в продолжении экономических переговоров в формате Украина - ЕС - Россия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в ходе встречи в формате Украина - ЕС - «Евразийская тройка» (Россия, Беларусь, Казахстан) в Минске.

«Мы готовы и далее продолжать начатый трехсторонний экономический диалог Украина - ЕС - Россия. Мы считаем, что в этом диалоге есть большой потенциал», - сказал Порошенко.

Читайте такжеПорошенко готов предоставить Путину шанс "выйти из игры" достойно

Он также подчеркнул, что, учитывая заключение соглашений об ассоциации с ЕС Молдовой и Грузией, «возможно распространить формат такого консультативного механизма так же и на эти страны, с участием Беларуси».

«Мы готовы к урегулированию любых проблемных вопросов во взаимной торговле», - сказал Порошенко.