Порошенко призвал участников встречи в Минске поддержать его мирный план

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил в ходе встречи в формате Украина - ЕС - «Евразийская тройка» (Россия, Беларусь, Казахстан).

«Я убежден, что этот план и на сегодня является актуальным, единственно возможным инструментом прекращения кровопролития и обеспечения постконфликтной реконструкции Донбасса. В связи с этим я призываю всех участников сегодняшней встречи рассмотреть и по возможности принять этот план в качестве основы для урегулирования ситуации на Донбассе», - сказал президент Украины.

Читайте такжеСегодня в Минске решается судьба мира и Европы — Порошенко Как сообщал УНИАН, в Минске на встрече присутствуют Порошенко, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Во встрече принимают участие и глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон, еврокомиссары Гюнтер Эттингер и Карл де Гухт.

На этой встрече стороны намерены достигнуть договоренностей относительно разрешения военного конфликта на Донбассе, а также провести переговоры в сфере энергетики и торговых отношений в рамках подписания Украиной соглашения об ассоциации с ЕС.

Читайте такжеНазарбаев выступает за прямой диалог между Порошенко и ПутинымНапомним, предложенный президентом Украины план мирного урегулирования ситуации на Донбассе, предусматривает, в частности, освобождение от уголовной ответственности тех, кто сложил оружие и не совершил тяжких преступлений; освобождение заложников; создание 10 км буферной зоны на украинско-российской государственной границе; гарантированный коридор для выхода российских и украинских наемников; возобновление деятельности местных органов власти; децентрализация власти; программа создания рабочих мест в регионе.